Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sanatçıları buluşturacak Türk Sanat Platformu kuruldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen etkinlikte Türk Sanat Platformu'nun kurulduğu duyuruldu. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Yazgan, platformun sanatçılar ve sanatseverler için yaratıcı bir ağ oluşturacağını ifade etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sanatçıları bir araya getirecek Türk Sanat Platformu'nun kurulduğu bildirildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başkentte düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın yanı sıra sanat, kültür ve diplomasi çevrelerinden davetliler katıldı.

Etkinlikte, sanatçıları buluşturacak Türk Sanat Platformu'nun kurulduğu duyuruldu.

Büyükelçi Yazgan, yaptığı konuşmada, dilin sadece iletişim aracı değil aynı zamanda kültürün ve sanatın temel taşıyıcısı olduğuna dikkati çekti.

Türkçenin Orta Asya'dan başlayarak farklı coğrafyalarda Arapça, Fransızca, İngilizce ve özellikle son yüzyıllarda Felemenkçe ile etkileşimde olduğunu dile getiren Yazgan, bu tarihsel sürecin bugün çok dilli ve kültürlü sanatsal üretimin zeminini oluşturduğunu söyledi.

Yazgan, Türkiye ile Hollanda arasında 450 yılı aşan ilişkinin özellikle son 60 yılda toplumsal ve kültürel açıdan yeni boyut kazandığını ifade etti.

Hollanda'da yetişen Türk kökenli sanatçıların hem Türkçe hem de Felemenkçe düşünebilen ve üretebilen çok yönlü kuşağı temsil ettiğini anlatan Yazgan, bu çok dilliliğin sanatsal anlamda yaratıcılığı besleyen bir avantaj olduğunu vurguladı.

Yazgan, Türk Sanat Platformu'nun sadece etkinlik alanı değil sanatçılar ve sanatseverler için yaratıcı ağ olarak kurgulandığını, sanatsal üretimi desteklemeyi, görünürlüğü artırmayı, ortaklıkları güçlendirmeyi ve farklı disiplinleri bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Program kapsamında müzik grubu HarmonEast sahne aldı, davetliler, sanatçılar ve kültür çevrelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Kültür Sanat
500

