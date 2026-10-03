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Amasya'daki dünya mirası alanın aydınlatma sistemi 29 bin metrekareyle yenilendi

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Amasya'daki dünya mirası alanın aydınlatma sistemi 29 bin metrekareyle yenilendi
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Amasya'daki dünya mirası Harşena Dağı ile Yeşilırmak kıyısındaki Yalıboyu Evlerini kapsayan aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Binlerce led ışıktan oluşan ve 29 bin metrekarelik alanı kapsayan sistemin yakında hizmete girmesiyle turistler ışık resitaliyle karşılaşacak.

Amasya'daki dünya mirası Harşena Dağı ile Yeşilırmak'ın kıyısında sıralanan Yalıboyu Evlerinin aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Renklerin aynı anda dönüşüp görenlerin "rüya şehir" dediği bu sistem Türkiye'nin ve dünyanın sayılı ışıklandırma projeleri arasında gösteriliyor.

Binlerce led ışıktan oluşan sistem konuşlandırıldı

Açık hava müzesi görünümündeki tarihi şehirde 13 yıl kullanımda olan aydınlatma sisteminin eskimesiyle beraberindeki güvenlik sorunları oluşunca Amasya Valiliği harekete geçti. 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, sur duvarları ve Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında sıralanan Yalıboyu Evlerini kapsayan bir sistem Amasya İl Özel İdaresi tarafından tasarlandı. Binlerce led ışıktan oluşan sistem uygulandı. Tarihi yapılar ve çevrenin zarar görmemesine özen gösterildi. Şehrin büyük bir kısmının bir anda aynı renge büründüğü sistemin yakında hizmete gireceği bildirildi.

Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında

Paris, Berlin, Amsterdam, Lyon ve Tokyo gibi şehirlerde örnekleri olan sistemin Amasya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Amasya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Derneği (AKDER) Başkanı Savaş Başkaya, "29 bin metrekarelik alanı kapsayan muazzam bir ışıklandırma sisteminden söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında" dedi.

8 bin 500 yıllık tarihe sahip olup 14 medeniyete ev sahipliği yapmış Amasya'ya gelen turistlerin ışık resitaliyle karşılaşacaklarına değinen Savaş Başkaya, "Amasya turizmin parlayan yıldızıdır. Bu projede turizme önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkaya, su kıyısında sıralandıkları için İstanbul Boğazı'ndaki yalılara olan benzerliğiyle dikkat çeken Yalıboyu Evlerinin iki katlı, ahşap çatılı, kerpiç dolgulu ve cumbalı mimarileriyle Osmanlı konut dokusunun en güzel örneklerini oluşturduğuna değindi.

"Amasya rüya şehir"

Ankara'dan gezi amacıyla geldiği Amasya'yı etkileyici bulduğunu anlatan Emine Çetin, "Amasya bir rüya şehir. Dağlar ve kale çok hoşuma gidiyor. Dağın eteğinde sıralanan yalılar çok güzel" şeklinde konuştu.

Hatice Yılmaz da aydınlatma projesi sayesinde Amasya'nın ve Yalıboyu Evlerinin güzelliğinin gece de görülebildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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