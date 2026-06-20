Haberler

Bin yıllık kıyafetler defilede: "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya"

Bin yıllık kıyafetler defilede: 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da düzenlenen 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya' defilesinde, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerine ait yeniden tasarlanan kaftan, üniforma ve kıyafetler sergilendi. Defile, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşti.

Amasya'da "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya" adlı defile düzenlendi. 1075'de Türkler tarafından fethedilen Amasya'yı yöneten Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet gibi tahta çıkmış şehzadeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İltekin Gazi'nin yanı sıra milli mücadele kahramanlarının yeniden tasarlanan kaftan, üniforma ile kıyafetleri defilede sergilendi.

Amasya, Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerden işbirliği

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, yaklaşık bin yıllık kıyafetlerin sunulduğu defile için Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerle işbirliği yaptı. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran kahramanların kıyafetleri usta ellerde şekillendi. 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen defilede 20 kıyafeti 11 manken taşıdı. Sislerin arasından çıkan mankenler duruşlarıyla dönemlerinin ruhunu yansıtmayı başardı.

Kıyafetler gururla hazırlandı

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya' adlı defilenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Usta öğreticiler Hümeyra Demir, Fadime Sarıer ve Tümay Akdağ kıyafetleri hazırlamanın gururu yaşadıklarını belirtti.

Büyük ilgi gören defileyi Amasya Valisi Önder ve eşi Elif Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de izledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

Başkentte pankart krizi! Mansur Yavaş astı, CHP’li belediye kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gornik Zabrze'den çok çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi: Her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayalı

Fenerbahçe için yaptığı yorum bomba: Hiçbir zaman öyle olamadılar
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı

Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango

Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık