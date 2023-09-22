Amasya'da polisten bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da 13 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, polislerce doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini sürekli ziyaret eden engelli Mustafa Alp Darende için doğum günü pastası hazırladı.

Ekip otomobilindeki polisler ve motosikletli polis timleri, evinin önüne geldiğinde anons yaparak Darende'nin doğum gününü kutladı.

Daha sonra eve giden polislerin verdiği doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Darende ile sohbet eden polisler, çocuğa oyuncak polis arabası hediye etti.

Anne Özlem Darende, oğlunun polisleri çok sevdiğini dile getirerek, "Polislik ilgi alanına giriyor, ziyaretlerine gidiyor. Çok teşekkür ederiz geldikleri için, bizim için büyük sürpriz oldu." ifadesini kullandı.