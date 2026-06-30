Amasya'nın asırlara meydan okuyan taş köprüleri

Amasya'da Yeşilırmak Nehri üzerindeki Roma, Danişmend, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma 4 taş köprü asırlara meydan okuyor.

En eskisi bin 800 yıllık

Adeta açık hava müzesini andıran Amasya şehir merkezindeki toplam 11 köprü nehrin üstünde gerdanlık gibi sıralanıyor. En eskisi Roma dönemi eseri bin 800 yıllık Alçak Köprü, Danişmend dönemine ait Çağlayan Köprüsü, Selçuklu eseri Künç Köprü ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş İstasyon Köprüsü, asırlara meydan okudukları gibi bu yıl bölgede etkili olan bahar yağmurları sonrası yaşanan sel ile taşkınlara rağmen ayakta kalmayı başardı.

Kültürel miras köprüler

Uygarlıkların mimari anlayışını ve mühendislik bilgisini yansıtan en önemli kültürel miraslar arasında yer alan bu köprüler yalnızca ulaşım amacıyla değil ticaret yollarını, şehir kültürünü ve sosyal yaşamı şekillendiren yapılar olarak da dikkat çekiyor. Tarihi köprülerdeki dalgakıranlar suyun şiddetini kırmak ve devasa akıntı baskısını azaltmak için kemer ayaklarının nehir akış yönüne bakan kısımlarına yapılan özel tasarımlar olarak dikkat çekiyor. Bu mimari yapı, köprülerin sellerden ve nehir enkazından zarar görmeden yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlıyor.

11 köprüden 4'ü tarihi

İl merkezindeki 11 köprüden 4'ünün tarihi olduğunu belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, "Taştan yapılan bu köprüler o kadar sele, depreme, afetlere maruz kalmalarına rağmen dimdik ayakta durmakta. Mimari ve statik hesaplamalarının muazzam bir şekilde yapılmalarının etkisiyle günümüze kadar gelebilmişlerdir. Umarız daha uzun yıllar hizmet ederler" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı