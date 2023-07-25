Amasya Belediye Başkanı Kadınlara El Sanatları Öğretiyor

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, kadınlara el sanatları öğretmenin yanı sıra sosyal hayata katılmalarını sağlayan kültür ve sanat evlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı istediklerini belirtti. Şeyhcui Mahallesi kültür evine ziyarette bulunup eğitim alan kadınlarla toplantı yapan Başkan Çelik, 'Emeklerini sanata ve kazanca dönüştüren üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız' dedi.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, kadınlara el sanatları öğretmenin yanı sıra sosyal hayata katılmalarını sağlayan kültür ve sanat evlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı istediklerini belirtti.

Şeyhcui Mahallesi kültür evine ziyarette bulunup eğitim alan kadınlarla toplantı yapan Başkan Çelik, "Emeklerini sanata ve kazanca dönüştüren üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kültür ve sanat evlerine gelen kadınların sosyal, kendine güvenen, kaliteli vakit geçiren güçlü kadınlar olmalarını istediklerine değinen Çelik, "Uzman kadromuzla kendilerini geliştirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Amasyalı hemşehrilerimize her alanda en iyi hizmeti sunmak yegane hedefimiz. Bu düsturumuzla ev hanımlarımızın eğitimleri ile günlük yaşamlarını değerlendirmelerine yönelik faaliyetlerine desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veysel Saka da katıldı. - AMASYA