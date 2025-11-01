Haberler

Hataylı Heykeltıraş ve Geri Dönüşüm Sanatçısı Zeytin Tanesi Heykeli Yaptı

Hataylı Heykeltıraş ve Geri Dönüşüm Sanatçısı Zeytin Tanesi Heykeli Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAYLI heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, 50 bin parçadan oluşan, 5 ton ağırlığında, 8 metre yüksekliğinde, atıklardan oluşan 'zeytin tanesi' heykelini yaptı.

HATAYLI heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, 50 bin parçadan oluşan, 5 ton ağırlığında, 8 metre yüksekliğinde, atıklardan oluşan 'zeytin tanesi' heykelini yaptı. Heykel, zeytiniyle ünlü Altınözü ilçesinin girişine yerleştirildi.

Hataylı heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, zeytin üretiminde önemli merkezlerinden olan Altınözü ilçesinde tarihi ve kültürel mirası 'sıfır atık' ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak amacıyla 50 bin parçadan oluşan, 5 ton ağırlığında, 8 metre yüksekliğinde 'zeytin tanesi' heykelini yaptı. Atık malzemelerle 6 ayda tamamlanan Altınorak'ın heykeli, belediye tarafından ilçenin girişine yerleştirildi. Altınözü ilçesinin Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olduğunu belirten Mervan Altınorak, "Ben de bu tarihi ve kültürel mirası, sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak düşüncesiyle böyle bir heykeli yaptım. Yüksekliği 8 metre, ağırlığı 5 ton olup 50 bin parça, 6 süren bu çalışmanın adı da zeytinin kalbidir" dedi.

200'ÜN ÜZERİNDE HEYKEL ÇALIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve sürdürülebilirlik projesini desteklediğini anlatan Altınorak, "Yaptığım heykel araştırmalarıma göre; dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Sıfır atık harekatını desteklemek amacıyla yaklaşık 10 yıldır yaptığım çalışmalarda sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek heykeller yapıyorum. Tahminen 10 yılda 200'ün üzerinde heykeller yaptım. Bu bağlamda bugün Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük zeytin heykelini yapmanın ve Türkiye'de ileri dönüşüm sanatını dünyaya göstermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

Yaptığı işaretle kabusu yaşadı! Belediye yöneticileri darbetti iddiası
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.