Altınözü'nde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, bir kafede düzenlenen toplantıda herkesi 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Belediye Başkanı Rıfat Sarı da festivalin ilkini 2017'de gerçekleştirdikleri hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle festivalin 2 yıldır beklendiği gibi geçmediğini anlatan Sarı, bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Sarı, çeşit yarışmalar ve atölye çalışmalarının yapılacağı festival kapsamında Kolpa, Ayna, Burçin Birben ve Funda Arar'ın konser vereceğini kaydetti.