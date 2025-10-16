Haberler

Altınözü'nde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Altınözü'nde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Festivalin bu yıl yapılacağını duyuran Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, bir kafede düzenlenen toplantıda herkesi 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Belediye Başkanı Rıfat Sarı da festivalin ilkini 2017'de gerçekleştirdikleri hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle festivalin 2 yıldır beklendiği gibi geçmediğini anlatan Sarı, bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Sarı, çeşit yarışmalar ve atölye çalışmalarının yapılacağı festival kapsamında Kolpa, Ayna, Burçin Birben ve Funda Arar'ın konser vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.