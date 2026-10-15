Haberler

Altın Portakal kapsamında Gezen Sinema etkinliği 16 ilçede ücretsiz gösterim yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Gezen Sinema etkinliği, Antalya'nın 16 ilçesinde 16 Ekim'de başlayacak ve sekiz gün sürecek. Eşkıya, Gönül Yarası, Takıntılar ve Her Şeyin Başı Merkür filmleri sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Gezen Sinema" etkinliği Antalya'nın 16 ilçesinde düzenlenecek.

Büyükşehir Festival basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin farklı ilçelerinde sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan sinemaseveri bir araya getirmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Gezen Sinema etkinliğiyle "Her Şeyin Başı Merkür", "Takıntılar", "Eşkıya" ve "Gönül Yarası" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Sekiz gün sürecek etkinlik kapsamında gösterimler Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılacak.

Gezen Sinema etkinliğinin ilk gösterimleri 16 Ekim'de Akseki Belediyesi Kültür Salonu'nda "Eşkıya", Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde ise "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle yapılacak.

Program 17 Ekim'de Kepez ve Manavgat'ta "Takıntılar", 18 Ekim'de Alanya'da "Gönül Yarası" ve Döşemealtı'nda "Takıntılar" filmleriyle devam edecek.

19 Ekim'de Demre'de "Eşkıya", Gazipaşa'da "Gönül Yarası", 20 Ekim'de Kaş'ta "Takıntılar", Korkuteli ve Serik'te "Her Şeyin Başı Merkür" gösterilecek.

21 Ekim'de Kemer ve Konyaaltı'nda "Eşkıya", 22 Ekim'de Aksu ve Kumluca'da "Gönül Yarası", 23 Ekim'de ise Finike'de "Her Şeyin Başı Merkür" ve Kepez'de "Eşkıya" saat 20.00'de sinemaseverlerle buluşacak.

Sinemaseverler gösterimleri ücretsiz seyredebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Sadece 4 AK Partili milletvekili var
Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı