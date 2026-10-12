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Altın Portakal Film Festivali'nde çocuklar her sabah 10.00'da film izleyecek

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim'de çocuklar için her sabah 10.00'da film gösterimi yapacak. Gösterimlerde Coyote Acme'ye Karşı, Büyük Yarış, Evcil Hayvanlar Yolda ve Tafiti: Çölde Macera yer alacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de çocukları beyaz perdeyle buluşturuyor.

24-31 Ekim tarihlerinde bu sene 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, her sabah saat 10.00'da birbirinden eğlenceli ve düşündürücü filmlerle, Antalyalı minik izleyicileri festivalle buluşturacak.

Festival kapsamında çocuklarla buluşacak yapımlar; yıllardır Road Runner'ı yakalamak uğruna her yolu deneyen ancak sipariş ettiği ürünlerin kurbanı olan Wile E. Coyote'nin dev şirket Acme Corporation'a karşı açtığı hukuki savaşı absürt komediye dönüştüren Coyote Acme'ye Karşı (Coyote vs. Acme), büyük hayalleri olan genç fare Edda'nın kahramanı Ed kılığında Grand Prix'de yarışarak en küçük yarışçının bile büyük işler başarabileceğini gösterdiği Büyük Yarış (Grand Prix of Europe), beklenmedik bir şekilde hareket eden bir trenin içinde mahsur kalan sevimli dostlarımızın, rakun Falcon önderliğinde kinci bir porsuğun planlarını bozmaya çalıştığı macerayı konu alan Evcil Hayvanlar Yolda (Pets On A Train) ve büyükbabasını kurtarmak için şifalı çiçeği bulmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkan genç mirket Tafiti'nin yaban domuzu Bristles ile kurduğu dostluğu aktaran Tafiti: Çölde Macera (Tafiti: Across The Desert) olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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