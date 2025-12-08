Altın Küre'ye Warner Bros damga vurdu

Hollywood'un en prestijli ödül törenlerinden biri ve Oscar'ın öncüsü olarak kabul edilen 83. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Ödül töreni 11 Ocak 2026'da düzenlenecek

Paul Thomas Anderson'ın "One Battle After Another" filmi, 9 dalda aday gösterildi. Bu adaylıklar filmin hem Oscar sezonundaki iddiasını güçlendirdi hem de dev satış öncesi Warner Bros.'a önemli bir prestij zaferi kazandırdı. Netflix'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma anlaşmasının gölgesinde gelen bu sonuç, stüdyonun elini ödül sezonunda daha da güçlendirdi.

OSCARLAR CEPTE GİBİ

Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn ve Chase Infiniti'nin rol aldığı yapım; oyuncu performanslarıyla, Anderson'ın yönetmenlik ve senaryo adaylıklarıyla birlikte En İyi Komedi/Müzikal Film kategorisinde öne çıktı. Dokuz adaylık, filmin Oscar yarışındaki iddiasını açıkça ortaya koyuyor.

"SENTİMANTEL VALUE" SEKİZ ADAYLIKLA TAKİPTE

Aday listesinde hemen ardından Joachim Trier'in Norveç yapımı "Sentimental Value" filmi geldi. Neon imzalı yapım, toplam sekiz adaylıkla ödül sezonuna güçlü bir giriş yaptı; Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning ve Inga Ibsdotter Lilleaas performanslarıyla dikkat çekti.

WARNER BROS'UN GÜÇ GÖSTERİSİ

Her yıl Oscar'ın nabzını tutan Altın Küre adaylıkları, bu kez Hollywood'da dengeleri sarsabilecek tarihi bir gelişmenin hemen ardından açıklandı. Netflix'in Cuma günü Warner Bros. Discovery'yi 72 milyar dolara satın alma anlaşmasını duyurması, bu adaylıkların Warner Bros. için "dev satış öncesi bir güç gösterisi" niteliği taşımasını sağladı.