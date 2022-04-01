TÜRK sinemasının en prestijli festivallerinden 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de yapılacak.

Her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 5 kategoride yarışacak. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nce 12-18 Eylül'de yapılacak 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. (DHA