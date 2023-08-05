Altın Güvercin Beste Yarışması Finalistleri Belli Oldu
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Kuşadası'nda düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 eser büyük final gecesinde yarışacak.
Kuşadası'nda bu yıl 26'ıncı kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan üç günlük değerlendirme sonucunda seçilen eserler, büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26'ıncı kez kanatlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 291 bestenin başvurduğu yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi tarafından İstanbul Point Otel'de yapılan teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda 10 finalist beste belirlendi.
Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker'in yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Ahmet Güvenç, besteci, söz yazarı ve yorumcu Burhan Şeşen, besteci, söz yazarı ve yorumcu Cihannur Özgür, Altın Güvercin Büyük Orkestra Şefi Hakan Süersan ile aranjör ve MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran yer aldı.
Ön jüri, Seçici Kurul'un elemesinden geçen 155 beste arasından adını finale yazdıracak 10 eseri belirlemek için 3 gün boyunca İstanbul Point Otel'de yoğun bir mesai harcadı. Amatör ve profesyonel ayrımı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyen Ön Jüri, finale kalacak 10 eseri belirledi.
Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 eser şöyle:
Besteci Adı: Erdal Saraçoğlu
Yorumcu Adı: Furkan Önen
Söz Yazarı: Erdal Saraçoğlu
Eser Adı: Unutursun
Besteci Adı: Neşem Yenipazar
Yorumcu Adı: Neşem Yenipazar
Söz Yazarı: Neşem Yenipazar
Eser Adı: Vedalar
Besteci Adı: Gözde Yüksel Çetin
Yorumcu Adı: Gözde Yüksel Çetin
Söz Yazarı: Gözde Yüksel Çetin
Eser Adı: Gitme
Besteci Adı: Göktuğ Tavacı - Gökçe Özgül
- Yorumcu Adı: Göktuğ Tavacı
- Yorumcu Adı: Gökçe Özgül
Söz Yazarı: Göktuğ Tavacı - Gökçe Özgül
Eser Adı: Tören
Besteci Adı: Umut Ahmet Beceren
Yorumcu Adı: Umut Ahmet Beceren
Söz Yazarı: Umut Ahmet Beceren
Eser Adı: Gül Dünyaya
Besteci Adı: Mücahit Yalçın Öztüfekçi
Yorumcu Adı: Mücahit Yalçın Öztüfekçi
Söz Yazarı: Murat Kemal Kocaballı
Eser Adı: Kuşadası
Besteci Adı: Meral Engindeniz Arı
Yorumcu Adı: Leyla Erten
Söz Yazarı: Meral Engindeniz Arı
Eser Adı: Gördüğüm En Güzel Renk
Besteci Adı: Eliz Maraşuna
Yorumcu Adı: Eliz Maraşuna
Söz Yazarı: Eliz Maraşuna
Eser Adı: Geçecek Mi?
Besteci Adı: Nazan Palu
Yorumcu Adı: Korat Eriş
Söz Yazarı: Nazan Pala
Eser Adı: Duy Beni
Besteci Adı: Zeynep Onat
Yorumcu Adı: Zeynep Onat
Söz Yazarı: Zeynep Onat
Eser Adı: Alış Bensizliğe