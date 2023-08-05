Altın Güvercin Beste Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Kuşadası'nda düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 eser büyük final gecesinde yarışacak.

Kuşadası'nda bu yıl 26'ıncı kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan üç günlük değerlendirme sonucunda seçilen eserler, büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26'ıncı kez kanatlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 291 bestenin başvurduğu yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi tarafından İstanbul Point Otel'de yapılan teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda 10 finalist beste belirlendi.

Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker'in yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Ahmet Güvenç, besteci, söz yazarı ve yorumcu Burhan Şeşen, besteci, söz yazarı ve yorumcu Cihannur Özgür, Altın Güvercin Büyük Orkestra Şefi Hakan Süersan ile aranjör ve MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran yer aldı.

Ön jüri, Seçici Kurul'un elemesinden geçen 155 beste arasından adını finale yazdıracak 10 eseri belirlemek için 3 gün boyunca İstanbul Point Otel'de yoğun bir mesai harcadı. Amatör ve profesyonel ayrımı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyen Ön Jüri, finale kalacak 10 eseri belirledi.

Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 eser şöyle:

Besteci Adı: Erdal Saraçoğlu

Yorumcu Adı: Furkan Önen

Söz Yazarı: Erdal Saraçoğlu

Eser Adı: Unutursun

Besteci Adı: Neşem Yenipazar

Yorumcu Adı: Neşem Yenipazar

Söz Yazarı: Neşem Yenipazar

Eser Adı: Vedalar

Besteci Adı: Gözde Yüksel Çetin

Yorumcu Adı: Gözde Yüksel Çetin

Söz Yazarı: Gözde Yüksel Çetin

Eser Adı: Gitme

Besteci Adı: Göktuğ Tavacı - Gökçe Özgül

Yorumcu Adı: Göktuğ Tavacı Yorumcu Adı: Gökçe Özgül

Söz Yazarı: Göktuğ Tavacı - Gökçe Özgül

Eser Adı: Tören

Besteci Adı: Umut Ahmet Beceren

Yorumcu Adı: Umut Ahmet Beceren

Söz Yazarı: Umut Ahmet Beceren

Eser Adı: Gül Dünyaya

Besteci Adı: Mücahit Yalçın Öztüfekçi

Yorumcu Adı: Mücahit Yalçın Öztüfekçi

Söz Yazarı: Murat Kemal Kocaballı

Eser Adı: Kuşadası

Besteci Adı: Meral Engindeniz Arı

Yorumcu Adı: Leyla Erten

Söz Yazarı: Meral Engindeniz Arı

Eser Adı: Gördüğüm En Güzel Renk

Besteci Adı: Eliz Maraşuna

Yorumcu Adı: Eliz Maraşuna

Söz Yazarı: Eliz Maraşuna

Eser Adı: Geçecek Mi?

Besteci Adı: Nazan Palu

Yorumcu Adı: Korat Eriş

Söz Yazarı: Nazan Pala

Eser Adı: Duy Beni

Besteci Adı: Zeynep Onat

Yorumcu Adı: Zeynep Onat

Söz Yazarı: Zeynep Onat

Eser Adı: Alış Bensizliğe