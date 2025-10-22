Haberler

Alman Sanatçı Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' Sergisi NEVÜ'de Açıldı

Alman Sanatçı Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' Sergisi NEVÜ'de Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' isimli sergisi açıldı. Sergide sanatçının 35 yağlı boya eseri, seramik tabakları ve mask tasarımları yer alıyor. Rektör Aktekin, uluslararası sanatçıların eserlerinin sergilenmesinin öğrencilere büyük kazanç sağlayacağını belirtti.

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Alman sanatçı Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' başlıklı performans, yağlı boya, video ve seramik sergisi açıldı.

NEVÜ 2025- 2026 Akademik Yılı Açılış etkinlikleri kapsamında Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Sanat Müzesi Galerisi'nde açılan sergiye Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Vali Yardımcıları Kübra Karaalioğlu ve Ramazan Yıldırım, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide Wegner'in horozlar, ağaçlar, kozmos, deprem, savaş ve portre temalarını işlediği yaklaşık 35 yağlı boya eseri, 35 seramik tabak ve alternatif mask tasarımları yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, uluslararası sanatçıların NEVÜ çatısı altında eserlerini sergilemesinin öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, 'Kök ve Kozmos'un Wegner'in belleğinde yer alan güzellikleri, travmaları ve insanlık deneyimlerini evrenle ilişkilendiren bütüncül bir sanat dili sunduğunu söyledi.

Açılışın ardından katılımcılar, sanatçı Wegner ve küratör Çevik'ten eserler hakkında bilgi alarak, sergiyi gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.