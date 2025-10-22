Alman Sanatçı Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' Sergisi NEVÜ'de Açıldı

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Alman sanatçı Almut Wegner'in 'Kök ve Kozmos' başlıklı performans, yağlı boya, video ve seramik sergisi açıldı.

NEVÜ 2025- 2026 Akademik Yılı Açılış etkinlikleri kapsamında Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Sanat Müzesi Galerisi'nde açılan sergiye Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Vali Yardımcıları Kübra Karaalioğlu ve Ramazan Yıldırım, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide Wegner'in horozlar, ağaçlar, kozmos, deprem, savaş ve portre temalarını işlediği yaklaşık 35 yağlı boya eseri, 35 seramik tabak ve alternatif mask tasarımları yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, uluslararası sanatçıların NEVÜ çatısı altında eserlerini sergilemesinin öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, 'Kök ve Kozmos'un Wegner'in belleğinde yer alan güzellikleri, travmaları ve insanlık deneyimlerini evrenle ilişkilendiren bütüncül bir sanat dili sunduğunu söyledi.

Açılışın ardından katılımcılar, sanatçı Wegner ve küratör Çevik'ten eserler hakkında bilgi alarak, sergiyi gezdi.