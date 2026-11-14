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Aleyna Solaker, Güller ve Günahlar’da Azra’nın güçlenmesini istedi

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Aleyna Solaker, Güller ve Günahlar’da Azra’nın güçlenmesini istedi Haber Videosunu İzle
Aleyna Solaker, Güller ve Günahlar’da Azra’nın güçlenmesini istedi
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Güller ve Günahlar’da Azra’yı canlandıran Aleyna Solaker, karakterin güçlenmesini istediğini söyledi. Solaker, Azra’nın maruz kaldığı psikolojik şiddetin ortaya çıktığını ve hikayenin kadınların mücadelesine dair farkındalık oluşturduğunu anlattı.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker, dizide canlandırdığı Azra karakterinin hikayesine ve kadınların yaşadığı zorluklara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

'AZRA'NIN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUM'

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar'da Azra'nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen iyi kalmaya çalışmasının kendisini çok etkilediğini belirten Aleyna Solaker, karakterin ilerleyen bölümlerde güçlenmesini istediğini söyledi. Azra'nın şu anda bebeği için her şeyi göze aldığını ifade eden oyuncu, karakterin iyi niyetini ve mücadelesini ekrana yansıtmaya çalıştığını anlattı.

'FARKINDALIK OLUŞTU'

Dizide Azra ile Cihan'ın (Serdar Orçin) ilişkisine de değinen Solaker, bir insanı ya da ilişkiyi yalnızca dışarıdan görünenlerle değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı. Cihan'ın dışarıdan Azra'ya aşık ve iyi bir eş gibi görünmesine rağmen, Azra'nın maruz kaldığı psikolojik şiddetin ortaya çıktığını belirtti. Oyuncu, Azra'nın kadınların mücadelesine dair farkındalık oluşturmasından dolayı mutluluk duyduğunu da ifade etti.

'HİKAYE İZLEYİCİDE KARŞILIK BULDU'

MAG Dergi'ye verdiği röportajda Azra karakterini canlandırdıktan sonra benzer deneyimler yaşayan kadınlardan mesajlar aldığını açıklayan Aleyna Solaker, bu hikayelerin izleyicilerde karşılık bulmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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