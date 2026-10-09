Haberler

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Ankara'da 200 inanç önderiyle istişare yaptı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Ankara'da 200 inanç önderiyle istişare yaptı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 inanç önderiyle Ankara'da istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda cemevlerinin sorunları dinlendi; her öneri ve eleştirinin Bakan ve Cumhurbaşkanına iletileceği belirtildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 inanç önderiyle başkentte istişare toplantısı yaptı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanından gelen inanç önderiyle 'Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri ile İstişare Toplantısı' Ankara'da düzenlendi. Toplantıda istişare yapılarak cemevlerinin sorunları dinlendi.

"İstişare toplantılarımızı sürdüreceğiz"

Cemevleri ve dergahların, değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu ve yolun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlar olduğuna değinen Ersin, "Bu sebeple başkanlık olarak cemevi ve dergahlarımızın ihtiyaçlarını, siz kıymetli yol önderlerimizle birlikte bunların geleceğe taşınmasını yaşanmasını hep beraber neler yapacağımızı tartışmak konuşmak için buradayız. Bu kadim yolda sizlerle hemhal olmak, eksiklerimizi birlikte görmek, yanlışlarımızı düzeltmek ve doğrularımızı çoğaltmak için bir aradayız. Her buluşmamızda bir önceki toplantımızın birikimini yanımıza alarak daha kararlı, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Her öneri ve her eleştiri bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz edilecek"

Toplantıda son kişi sözünü tamamlayana kadar herkesi dinleyeceğini ve istişare toplantısını gerçekleştireceğini açıklayan Ersin, "Bizim her zaman dediğimiz bir cümle var. Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne her cümlesiyle rapor edip ileteceğimize güveniniz tam olsun. Bu toplantıları sadece bir araya gelmek için değil gücümüze güç katmak için yolumuza yol katmak için yapıyoruz. Hep birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Her zaman söylediğim bir cümle var. Dilde himmet varken, başta da devlet varken; bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep beraber olmaya devam inşallah diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin