Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Ankara'da 200 inanç önderiyle istişare yaptı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 inanç önderiyle başkentte istişare toplantısı yaptı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanından gelen inanç önderiyle 'Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri ile İstişare Toplantısı' Ankara'da düzenlendi. Toplantıda istişare yapılarak cemevlerinin sorunları dinlendi.

"İstişare toplantılarımızı sürdüreceğiz"

Cemevleri ve dergahların, değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu ve yolun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlar olduğuna değinen Ersin, "Bu sebeple başkanlık olarak cemevi ve dergahlarımızın ihtiyaçlarını, siz kıymetli yol önderlerimizle birlikte bunların geleceğe taşınmasını yaşanmasını hep beraber neler yapacağımızı tartışmak konuşmak için buradayız. Bu kadim yolda sizlerle hemhal olmak, eksiklerimizi birlikte görmek, yanlışlarımızı düzeltmek ve doğrularımızı çoğaltmak için bir aradayız. Her buluşmamızda bir önceki toplantımızın birikimini yanımıza alarak daha kararlı, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Her öneri ve her eleştiri bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz edilecek"

Toplantıda son kişi sözünü tamamlayana kadar herkesi dinleyeceğini ve istişare toplantısını gerçekleştireceğini açıklayan Ersin, "Bizim her zaman dediğimiz bir cümle var. Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne her cümlesiyle rapor edip ileteceğimize güveniniz tam olsun. Bu toplantıları sadece bir araya gelmek için değil gücümüze güç katmak için yolumuza yol katmak için yapıyoruz. Hep birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Her zaman söylediğim bir cümle var. Dilde himmet varken, başta da devlet varken; bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep beraber olmaya devam inşallah diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı