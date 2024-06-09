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Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Ödülleri Verildi

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Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Jüri üyeliğini belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafçı Mustafa Seven, Cem Kıvırcık, Osman Demirden, Tanın Helvacı, Fatih Kızılkaya ve Ahiler Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Strateji Geliştirme Birimi Başkanı Faruk Er'in yaptığı ve 178 fotoğrafçının katıldığı yarışmada, Muhammed Cihat Deniz birinci, Fatih Yılmaz ikinci, İsmail Taşgeldi ise üçüncü oldu.

Mehmet Palta, Nedim Urcan ve Ömer Kilit'in mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmada, Hasan Ürey, Muhammed Cihat Deniz, Mustafa Özdemir, Ömer Kilit, Ömer Oğuzhan Pınarbaşı, Seda Elbasan, Serpil Gündüz, Seyit Konyalı, Veli Dölek ve Yasin Çetin'in fotoğrafları ise sergilenmeye hak kazandı.

Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte farklı temalarla yarışma düzenlemeye devam deceklerini söyledi.

Aladağlar ve Bolkar dağlarının Türkiye ve dünya açısından önemli olduğunu belirten Çelik, Aladağlar'da 3 bin 700 metrenin üzerinde 7, 3 bin 500'ün üzerinde ise 40'tan fazla zirvenin bulunduğunu aktardı.

Çelik, Aladağlar'ın flora açısından da çok zengin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece Aladağlar'daki bitki türleri İngiltere'den daha fazla. Aladağlar'da sadece o bölgeye has 392 endemik tür var. Bolkar Dağları da aynı şekilde, Karagöl ve Çinili Göl'de sadece orada yaşayan ötemeyen kurbağa dediğimiz 'Rana Holtzi' var. Medetsiz zirve görsel olarak da inanılmaz güzel. Bundan sonraki süreçte özellikle Niğde'yi dağları ve doğasıyla daha fazla ön plana çıkaracağız."

Belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral da Türkiye'nin farklı bölgelerinde foto safari yaptıklarını dile getirdi.

Bu kadar çok renkli ve olağanüstü florayı barındıran başka bir yer görmediğini vurgulayan Aral, "Bu çalışma yeni bir pencere açtı. Doğa gezginleri, doğadaki en büyük tasarımları, bu harikaları gören insanlar. Bunlar, tasarım sektöründe ciddi geri dönüşü olacak alanlar." ifadesini kullandı.

Jüri üyesi Cem Kıvırcık da Aladağlar için "Türkiye'nin Alpleri" dendiğini anımsatarak, "Bu konuda biraz milliyetçiyim. Bana kalırsa İsviçre'dekilere de 'İsviçre'nin Aladağları' denmesi daha doğru olur." dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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