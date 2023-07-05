Aksona ile Mavinin Büyüsünde Belgesel Filmi Bodrum'da İzleyiciyle Buluşuyor

"Aksona ile Mavinin Büyüsünde" adlı belgesel film, 8 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00'de Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Trafo Bodrum'da ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Birçok denizci yetiştirmesinin yanı sıra süngerciliği yurt dışında anlatarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan Mehmet Baş, anılarını Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ile paylaştı. Mehmet Baş ile 7 gün süren bir dalışa katılan SUFOD yönetim kurulu üyeleri Mehmet Çelik ve Murathan Yıldız'ın prodüksiyonunu yaptığı "Aksona ile Mavinin Büyüsünde" belgesel film 8 Temmuz'da Bodrumlularla buluşacak.