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Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf ile Başladı

Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf ile Başladı
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Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali, ünlü trompet virtüözü Ibrahim Maalouf'un konseriyle açıldı. Festivalde, caz ve dünya müziği severler bir araya geldi.

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" konseriyle başladı.

Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festivalin açılış konseri, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında, caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf sanatseverlerle buluştu.

Konser öncesi müzikseverleri selamlayan Maalouf, yeniden Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, herkesin çok eğleneceği bir konser geçireceklerini söyledi.

Konserde Maalouf ve beraberindeki müzisyenler, sanatçının sevilen eserlerini seslendirdi.

Hafsatou Saindou'nun sahnedeki müzisyenlere renkli danslarıyla eşlik ettiği konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Festival, 16 Mayıs'ta Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio'nun sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
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