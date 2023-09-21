ANTALYA'da 6'ncısı düzenlenen Akra Caz Festivali, Gipsy Kings by Andre Reyes konseriyle başladı. Latin müziğinin efsanevi isimleri, sanatseverlere unutamayacakları bir konser yaşattı.

Akra Hotel'de düzenlenen 6'ncı Akra Caz Festivali, bu yıl flamenko ve rumba müziğinin en iyileri arasında yer alan Gipsy Kings by André Reyes konseriyle açılış yaptı. Latin rüzgarının estiği açılışta, Grammy Ödüllü grup Gipsy Kings by André Reyes, katılımcılara dans edip eğlenebilecekleri bir gece yaşattı. Gece boyunca konsere katılanlara 'Sizi seviyorum' diye seslenen grup üyeleri, 2 saat boyunca Bamboleo, Volare, Djobi djoba ve Bem Bem Maria gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi.

7 Ekim'e kadar sürecek festivalde dünyaca ünlü birçok sanatçı da sahne alacak. Akra Caz Sahnesi'nde, 22 Eylül'de ud üstadı, falsetto vokalist ve besteci Dhafer Youssef, 23 Eylül'de Neo-soul caz vokalin etkileyici seslerinden Judi Jackson, 27 Eylül'de İspanyol aşk şarkılarının büyülü sesi Buika, 29 Eylül'de İlhan Erşahin'in klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile İlhan Erşahin's Wonderland, 30 Eylül'de ise festivalin İKSV ile işbirliği yaparak genç müzisyenleri desteklediği 'Akra Genç Caz' sanatseverle buluşacak.

Konserler, 4 Ekim'de, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman'ın alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası ile birlikte, Rusya'nın parlayan yıldızı Barbara Ubel solistliğinde gerçekleştireceği konserin ardından, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın büyük beğeni toplayan yeni eseri 'Dünya Anne'nin konserleriyle son bulacak.