Akçaabat'ta İlk 'Ot Festivali' Heyecanı

Akçaabat'ta İlk 'Ot Festivali' Heyecanı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Ot Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival, yöresel otların tanıtımının yanı sıra bölgenin kültürel zenginliklerini de sergileyerek hem mutfak mirasını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl ilk kez "Ot Festivali" gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Parkı'ndan başlayıp Sahil Parkı'nda sona eren yürüyüşe, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ekim, festivalin sadece yöresel otların tanıtıldığı bir etkinlik değil, aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerinin, mutfak kültürünün ve folklorik değerlerinin bir araya geldiği çok yönlü bir kültür şöleni olduğunu söyledi.

Festivalle yöresel ürünleri yaşatmayı, mutfak mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı ve bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekim, "Ot Festivali, yerel değerlerimizi görünür kılmak, Akçaabat'ın tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelimizi artırmak adına çok önemli bir adımdır." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in de Trabzon mutfağıyla ilgili sunum yaptığı etkinlikte katılımcılara, bölgede yetişen yaklaşık 100 çeşit ot kullanılarak hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Festival kapsamında organize edilen ot yemekleri yarışmasında ise fındık yaprağından sarma, karalahana çorbası, kaygana gibi çeşitli yemekler jürinin beğenisine sunuldu.

Yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödülleri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ekim ve protokol üyelerince verildi.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu festivalde, Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler de sergilendi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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