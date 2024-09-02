Akar ve Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi'nde pilav şenliğine katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı'nda düzenlenen pilav şenliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlik Kıranardı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile Kıranardı muhtarlığı iş birliğiyle düzenlendi.

Kıranardı Mahallesi'ndeki bir okul bahçesinde ilki düzenlenen şenliğe Başkan Büyükkılıç ve Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıranardı sakinlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir araya geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, Kayseri sevdalısı, Kıranardı sevdalısı işte böyle güzel insanlar topluluğu. Burada söze ne hacet, birlik, beraberlik olmuş, dayanışma olmuş, hepsi bir araya gelmiş. Bize de bu birliğimizi, beraberliğimizi koruma adına dua etmek yakışır. O açıdan Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Ayrıca Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi elimizden almasın. Hep beraber el ele, gönül gönle daha nice güzel programlara diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara selamını ileterek şunları kaydetti:

"Burası cennet vatanımızın cennet köşelerinden biri. Burada bizim gördüğümüz şey on yıl, yirmi yıl, otuz yıl önce baktığımıza göre hakikaten nereden nereye... Sayın Cumhurbaşkanımızın çok selamı var. Biraz önce telefonla konuştuk, hepinize sevgilerini gönderiyor ve gerçekten Cumhurbaşkanımızın dediği gibi nereden nereye... Bu yirmi sene otuz sene önceyi bilenler bilir, gerçekten çok gelişti Kıranardı'mız, diğer ilçelerimizle beraber. Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber omuz omuza çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla sürdüreceğiz ve başaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Çok işler yapıldı. Sizlerin sevgisi, güveni, duası devam ettiği müddetçe bizim aşamayacağımız engel yok. Dolayısıyla birlikteliğimiz önemli."

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Öte yandan Akar ile Büyükkılıç, Osman Ulubaş Kayseri Fen Liseliler Derneği tarafından düzenlen 40'ıncı Yıl Buluşması'nda mezunlarla bir araya geldi.