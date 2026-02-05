Haberler

AK Parti İl Başkanı Albayrak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir takvimini açıkladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16-24 Mayıs'ta Eskişehir'de gerçekleştirileceği açıkladı.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ilan edilen 2026 yılı festival takvimine göre Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat projesi olan festivalin, 16-24 Mayıs'ta Eskişehir'de gerçekleştirileceği kaydetti.

Festivalin şehrin marka değerine ve turizm potansiyeline sağlayacağı katkılara dikkati çeken Albayrak, şunlaır ifade etti:

"Porsuk'un kıyısından Odunpazarı'nın tarihi sokaklarına kadar şehrimizin her köşesi, konserler, sergiler ve dev organizasyonlarla dolup taşacak. Eskişehir, sadece İç Anadolu'nun değil, Türkiye'nin kültür başkenti olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlayacak. Bu dev organizasyonla hem esnafımız kazanacak hem de hemşehrilerimiz sanatın en güzel örneklerine doyacak. Şehrimize hayırlı olsun. Bu büyük kazanım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bize her 26 Eskişehir'i hatırlatır, 2026 Eskişehir'i anlatır."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
