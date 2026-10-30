AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Erzurum Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda söyleşiye katıldı.

Yenişehirlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda yaptığı söyleşide, kitap fuarlarının önemli olduğunu söyledi.

Fuara birbirinden değerli yazarlar geleceğini bildiren Yenişehirlioğlu, "Her biri kendi cephesinde kendileri için önemli mevzuları anlatacak. Okuyucu olarak, takipçi olarak bunlar anlamlıdır, değerlidir, önemlidir. Bizler de gençken yazarları takip eder, sohbetlerine katılırdık. İşimize yarayanları alır, cebimize koyar, ondan sonra ayrılırdık." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, sohbetin iki kelime üzerinden yürüyeceğini bildirerek, şunları dile getirdi:

"Unutmak deyince birçok kelime var. Kelimelerin anladığımız manaları var, bir de kelimelerin derinlik anlamları var. Günümüz insanı kullandığı kelimelerin derinlikli manalarını kaybetmiş durumda. Bunlardan birisi unutmak. Unutmak deyince daha ziyade herhangi bir şeyi, bir eşyayı ya da bir fikri, aklımıza gelen bir şeyi unuttuğumuzdan bahsederiz. Okursak aydınlanırız, okursak biliriz, okursak anlatır, düşünürüz, okursak mukayese yapabiliriz. Biri bize bir şey yap deyince o bilgiyle yapıp yapmayacağımıza karar veririz. O yüzden okumak insanoğlunu geliştiren tek şeydir."

Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Yenişehirlioğlu'na hediye takdim edildi.

Kaynak: AA