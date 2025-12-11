Haberler

Aizanoi'deki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarına gelecek yıl başlanacak

Aizanoi'deki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarına gelecek yıl başlanacak
Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu. Restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında finanse edilecek.

Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarının 2026 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

Tapınağın parçalarının gün yüzüne çıkarılması için antik kentte yürütülen kazı alanında incelemelerde bulunan Işın, kazının başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Işın, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında finanse edildiğini belirtti.

Antik kentin Kütahya ve bölge turizmi açısından stratejik önem taşıdığını aktaran Işın, şöyle konuştu:

"Aizanoi, Kütahya'mız için büyük bir kültürel mirastır. Hocamız ve ekibi burada çok değerli bir çalışma yürütüyor. Hazırlanan restorasyon projesi, 2026 yılı yatırım programına alındı. Mart ya da nisan ayında ihaleye çıkarılması bekleniyor. Antik kent Kütahya Turizm Master Planı içinde önemli yere sahiptir. Bakanlığımız bu süreçte Aizanoi'ye özel bir ilgi gösterdi. Aizanoi'deki eserlerin ayağa kalkması sadece tarihimize değil, turizmimize de büyük katkı sağlayacaktır."

Işın, restorasyon sürecinin ardından tiyatro ve stadyum alanlarının da projeye dahil edileceğini, bu yapıların da ayağa kalkmasıyla Aizanoi'nin uluslararası ölçekte önemli bir turizm cazibe merkezine dönüşeceğini vurguladı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun da Zeus Tapınağı için hazırlanan restorasyon projesinin bahar aylarında uygulamaya alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Kültür Sanat
