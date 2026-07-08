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Kütahya'da "Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde" sergisi açıldı

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Kütahya'da ressam Nurhan Ağartan'ın, usta sanatçı Ahmet Yakupoğlu anısına hazırladığı 'Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde' adlı kişisel resim sergisi, Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde açıldı. Açılışa kent protokolü ve sanatçılar katıldı.

Kütahya'da ressam Nurhan Ağartan'ın, Kütahyalı ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu anısına hazırladığı "Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı, kent protokolü ve sanatçıların katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya'da sanatın gelişmesine yaptığı büyük katkılara vurgu yaptı.

Yakupoğlu'nun üniversiteye bağışladığı mirasın sorumluluğunu en iyi şekilde taşımaya gayret ettiklerini belirten Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bugün burada, rahmetlinin sağlığında yaptığı toplantıların bir benzerini gerçekleştirdik. Sanatçılarımız eserlerini geleceğe iz bırakmak için üretiyor. Geçmişi bileceğiz ama orada takılıp kalmayacağız. Gelecekte Türkiye'miz dünyanın süper güçlerinden birisi olacaksa, bu sadece savunma sanayi, ekonomi, turizm, sağlık ve eğitimle değil, illaki sanatla da olacak. Bizler sanatımızı ve değerlerimizi dünyaya tanıttıkça, köklü dostluklar inşa edeceğimize inanıyoruz."

Konuşmanın ardından, aynı zamanda Kütahya Kültür ve Sanat Derneği üyesi olan Ağartan'ın sergisi ziyarete açıldı.

Ağartan'ın, usta sanatçı Yakupoğlu'nun anısını yaşatan ve kendi özgün üslubunu yansıtan eserleri, açılışa katılan davetliler ve sanatseverler tarafından incelendi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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