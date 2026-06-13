Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Adana'da konser verdi
Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da düzenlenen konserle sanat hayatının 50. yılını kutladı. Etkinlikte plaket ve çiçek takdim edilirken, dinleyiciler sevilen eserlere eşlik etti.
Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da "50. Sanat Yılı Konseri" verdi.
Sarıçam Belediyesince, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde İlkan'ın sanat dünyasındaki 50. yılı nedeniyle konser düzenlendi.
Etkinlikte Vali Yardımcısı Hasan Balcı ile Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından İlkan'a plaket ve çiçek verildi.
İlkan'ın sevilen eserlerini seslendirdiği konserde dinleyiciler de sanatçıya eşlik etti.
Konsere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç