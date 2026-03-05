Haberler

İlahi sanatçısı Karagül, Nevşehir'de ramazan programında sahne aldı

Güncelleme:
Nevşehir'de ramazan etkinlikleri kapsamında ilahi sanatçısı Ahmet Hakan Karagül, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Program semazen gösterisiyle başlayarak Hacivat-Karagöz orta oyunu ile devam etti. Karagül, sahnede çeşitli ilahiler seslendirdi.

Nevşehir'de devam eden ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilahi sanatçısı Ahmet Hakan Karagül sevenleriyle buluştu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde iftar sonrası düzenlenen program semazen gösterisiyle başladı.

Hacivat-Karagöz orta oyununun ardından sanatçı Karagül sahne aldı.

Çeşitli ilahileri seslendiren Karagül'e, zaman zaman seyirciler de eşlik etti.

Etkinlikler, yarın eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya'nın söyleşi programıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan


