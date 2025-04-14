Ahlat'ta Nisan Karı Tarihi Mekanları Beyaza Büründürdü

Ahlat'ta Nisan karıyla gelen kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan nisan karı, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlkbahar mevsimine girilmesine rağmen nisan ayında Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Ahlat ilçesindeki mekanlar ise beyaz örtüyle farklı bir güzelliğine büründü. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü, mağara evleri gibi birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında farklı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanları ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Çankırı'dan ailesiyle birlikte Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezmeye gelen Bülent Sabri Çetinkaya, "Buraları gezmek görmek, tarihimizi daha yakından görmek için geldik. Karlı bir döneme denk geldik ama buraların karlı zamanda da çok güzel olduğunu görmüş olduk. Herkesi buralara davet ediyoruz" dedi.

Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın karla bütünleşen halini görmek içi tarihi mezarlığa gelen Semiha Kılıç ise "Nisan karı hepimizi şaşırttı, böyle bir hava beklemiyorduk. Uzun süredir kışın görmediğimiz karı nisanın ortasında görmek nasip oldu. Bu karla birlikte bizde Selçuklu Mezarlığı'nı gezelim, buranın beyazla bütünlenmesinin nasıl olduğunu görmek istedik. O yüzden buraya geldik. Buranın sadece yazın değil kışın da görülmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.