Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına hazır

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban : "25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın heyecanı içerisindeyiz"

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 952. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazır hale getirildi.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. İlçenin Çarho mevkiindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, güreşler, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları açılacak ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

25 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlanacağı ilçede ayrıca cadde ve sokaklar Türk bayrakları, Türk devletlerinin bayrak ve flamaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi.

"Bin yıl önceki başkentimizde milletimizi ağırlayacağız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, etkinliklerin yapılacağı alandaki son çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Başkan Çoban, millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağındaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Alanı ve ilçeyi kutlu zaferin ruhuna uygun bir şekilde hazırladıklarını belirten Çoban, "Yine 1071 kutlamalarını Cumhurbaşkanımızın emirleri ve ifadeleriyle düşmana korku, dosta güven veren bir şuurla Ahlat'ımızda ve Malazgirt'imizde başlatmış bulunuyoruz. Buradaki bütün hazırlıklarımız, halkımızın büyük heyecanıyla başladı. Başta valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ama en önemlisi halkımız da topyekun hazırlığı içerisinde heyecanla karşılamakta. Şehrimizi çok iyi hazırladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiğimiz millet bahçemizi çok iyi hazırlamış olduk. Çok büyük bir heyecanla çok daha ciddi bir azimle Cumhurbaşkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı, devletimizi ve yine Devlet Bahçeli'yi ve mahiyetini ağırlayacağız" dedi.

Bu yıl da etkinliklerin bir şenlik havası içinde geçeceğini belirten Başkan Çoban, "Bu yıl da inşallah etkinliklerimizi hem atlı okçuluk, etno spor, güreş alanları, belediyelerimizin kültür ve sanat faaliyetleri, şehirlerimizin el sanatlarının sergi alanları, bir o kadar da müzik, festival ve şenlik anlayışı içerisinde yürüttüğümüz programımızı vatandaşımızın beğenisine sunacağımız bir zenginlikle sunuyoruz. 1071'deki şuurla günümüzde kazanılan zaferlerimizi tebrik ediyoruz. Ağustos ayı bizim zafer ayımızdır" diye konuştu.