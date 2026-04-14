5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi Evran adına 1482 yılında yaptırılan caminin sıva ve süslemelerinin dökülmeye yüz tuttuğu görüldü. Ahilik kültürünün önemli merkezlerinden biri olan camideki yıpranmış duvarlar dikkat çekerken, yapı aynı zamanda Ahilik kutlamalarında ana merkez olarak kullanılmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Gürsel Ardıç, Ahi Evran'ın camide defnedilmiş bulunduğunu ifade ederek, "Bu camide Ahi Evran yatıyor. Caminin bakıma ihtiyacı var. İç cephesinin düzenlenmesi gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Bu türbede Ahi Evran Hazretleri var" dedi.

Bir diğer vatandaş İzzet Yıldız ise, şehrin önemli bir değeri olan Ahi Evran'ın bulunduğu camide bakım yapılması gerektiğini belirterek, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı