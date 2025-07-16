Ağrı Dağı ve Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri Türkiye'nin Jeolojik Miras Envanterine Dahil Edildi

AĞRI Dağı ve Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri, Iğdır Üniversitesi'nin girişimleriyle Ankara'da düzenlenen çalıştayda Türkiye'nin jeolojik miras envanterine dahil edildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK), MTA, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVK), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) iş birliğinde düzenlenen 'Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı', MTA Kültür Merkezi'nde yapıldı. Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden uzmanların katılımıyla Türkiye'nin jeolojik mirası masaya yatırıldı. Çalıştayda, 'Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi' kapsamında proje başkanı Korhan Çakır ve proje danışmanı Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Yulu tarafından sunulan öneri oy birliğiyle kabul gördü.

Bu kapsamda Ağrı Dağı Stratovolkanı (Anahtar Jeolojik Alan), Tuzluca Gökuşağı Tepeleri ve Tuz Mağarası (Jeositler/Jeolojik Miras), Türkiye'nin resmi jeolojik miras envanterine kaydedildi.

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, MTA ile iş birliği içinde 2022'den bu yana yürüttüğü çalışmalarla Ağrı Dağı ve çevresinin jeolojik, kültürel ve doğal değerlerini kayıt altına almaya devam ediyor.