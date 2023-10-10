Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet'i Tiyatro Ak'la Kara'da Sahnelenecek

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Agatha Christie'nin unutulmaz eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı, görsel efektlerle birlikte Tiyatro Ak'la Kara tarafından sahnelenecek.

Christie'nin İstanbul Pera Palas'ta 1933'te kaleme aldığı, o yıldan bugüne kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eser, 18 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Savaş Özdural, AA muhabirine, bu yıl Atilla Şendil ile eseri sahneye koyacaklarını belirterek, "Geniş ve çok keyifli bir kadroyla yola çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde prömiyer yapacağız. Sirkeci Garı'ndan Paris'e kadar bir yolculuk seyircileri bekliyor." dedi.

Özdural, bir romanı sahneye uyarlamanın kolay olmadığını anlatarak, "Bazı yerlerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz ama bütün hikayenin ana konusuna odaklandık. Bazı şeyleri atlamamaya, o ruhu verebilmeye çalıştık. Sahnede dekor anlamında biraz dar bir ortamımız olmasına rağmen 1930'ların ruhuna, Agatha Christie'nin ruhuna mümkün olduğu kadar sahip olmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyirci oldukça ilginç bir dekor görecek"

Oyunda hem rol alan hem de oyunun yönetmenliğini üstlenen Atilla Şendil de eser için çok büyük bir dekor hazırladıklarına işaret ederek, "Dekor büyük ama oyun alanımız oldukça dar. Seyirci oldukça ilginç bir dekor görecek. Bir yemek vagonu, yataklı vagonun içinden dışından enstantanelerle seyircileri bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Çok keyifle çalışıyoruz ve çalışmamız hala bitmedi." ifadelerini kullandı.

Oyunun genel koordinatörü Pelin Turancı ise Tiyatro Ak'la Kara'nın kuruluşundan bu yana Agatha Christie'nin romanlarına çok özen gösterdiklerini söyledi. Turancı, şunları kaydetti:

"Fare Kapanı' eseri ile başladık. Dünyada hala oynanan ve Guinness Dünya Rekorları kitabına giren bir oyundur. Türkiye'de de ilk biz oynadık. Daha sonra 'On Kişiydiler (On Küçük Zenci)' bu da Türkiye'de ilk kez bizimle oynandı. 4 sezon boyunca devam etti. Bu sene de Agatha Christie'yi sevenleri için, bizim de tutkumuz polisiye türündeki oyunları devam ettirmeye karar verdik ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet'i sahneye koyuyoruz. Çok özel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Görsel efektler, karların yağması ve seyirci bir vagon içerisinde görecek bizi. Bu anlamda çok özel bir dekor, özel bir ekiple özel bir çalışmayla karşılayacağız seyircileri."

Oyun, birçok şehirde sahnelenecek

İstanbul'un dışında Türkiye'nin birçok şehrine bu oyunu taşımak istediklerini dile getiren Turancı "Polisiyeyi ve Agatha Christie'yi seven seyirci çok fazla. Daha önceki deneyimlerimizden de biliyoruz. İlk İzmir ve Ankara rotada olanlar. Oradan Bursa, Antalya bütün şehirlere ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Turancı, oyuna yaklaşık 2 aydır hazırlandıklarını aktararak, "Kadromuzda kurulduğumuzdan beri çok önemli oyuncularla beraber çalıştık. Bu sene de Atilla Şendil, Nazan Diper, Oya İnci, Savaş Özdural, Ozan Dağara, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu gibi çok tatlı bir ekiple çalışıyoruz. Bütün ekibimiz profesyonel, hepimiz tiyatro oyuncusuyuz." dedi.

Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot'u Atilla Şendil'in canlandırdığı oyun, 18 ve 22 Ekim'de Tiyatro Ak'la Kara'da, 20 Ekim'de ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Efektlerle görsel bir şov sunmayı amaçlanan oyun sırasında kar efekti, tren sisi, hem tren önü barkovizyon perdelerinden hem de vagon içindeki pencerelerden çeşitli sinematik görüntüler seyircilerin beğenisine sunulacak.

Doğu Ekspresinde Cinayet'in konusu özetle şöyle:

"İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar."