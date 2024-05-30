Afrikalı öğrenciler Filistin halkına destek için 'dapke' dansı yaptı

MERSİN - Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Afrikalı öğrenciler, Filistin halkına destek için 'dapke' dansı yaptı.

MEÜ Yenişehir Yerleşkesi'ndeki Nevit Kodallı Salonu'nda Afrika'nın çeşitli ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla Afrikalı Kültür Günü düzenlendi. MEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker, Afrika kıtasının genç ve dinamik nüfusu, engin kaynakları, zengin ve köklü kültürüyle, tarihiyle 21. yüzyılda daha adil, daha mutlu ve daha iyi bir dünya için muazzam bir potansiyel vaat ettiğini söyledi. Doğal afetlere, kıtlığa ve sömürge zamanında yaşananlara rağmen Afrika uluslarının muazzam dayanma gücünün olağanüstü ölçüde olduğunu dile getiren Alptürker, "Afrika umut demektir, Afrika mücadele demektir, Afrika zengin ve renkli kültür coğrafyası demektir" dedi.

Her yıl verilen Türkiye bursları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Afrikalı öğrencilerin varlığının her geçen gün arttığını ifade eden Alptürker, "Bugüne kadar Türkiye 15 binin üzerinde Afrikalı öğrenciye burs vermiştir. Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bizler de kurulduğu tarihten bu yana yüzlerce öğrencimizi Mersin'de misafir ettik. Bu vesile ile hem Afrika kültürünü daha yakından tanıma hem de Türk kültürünü daha yakından tanıtma fırsatı bulduk. Afrika Günü herkese kutlu olsun" diye konuştu.

Afrikalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Burkina Fasolu Sayouba Kiendrebeogo'nun konuşmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Bazı öğrenciler hem kendi dillerinde hem de Türkçe şarkılar seslendirdi. Fas, Moritanya ve Somalili öğrenciler etkinlikte ülkelerini tanıtırken, yöresel kıyafet giyen öğrenciler de mini defile yaptı. Renkli görüntülerin yer aldığı etkinliğin sonunda sahneye çıkan Afrikalı öğrenciler ise, Filistin halkına destek amacıyla 'dapke' dansı yaptı. Salondaki diğer öğrenciler de dans yapan öğrencilere alkışlarla destek verdi.

"Bazıları Afrika'nın tek bir ülke olduğunu sanıyor"

MEÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Afrikalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Sayouba Kiendrebeogo, düzenledikleri etkinlikle Afrika kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Afrika'da 54 ülke bulunduğunu belirten Kiendrebeogo, "Bazıları Afrika'nın tek bir ülke olduğunu sanıyor. Bu tür etkinliklerle Afrika'daki ülkeleri tanıtıyoruz" diye konuştu.