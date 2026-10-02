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ADSO, Mahler'in 5. Senfonisi'ni Foron yönetiminde 9 Ekim'de Aspendos'ta çalacak

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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in 5. Senfonisi'ni 9 Ekim'de saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda seslendirecek. Orkestrayı şef Nicolo Umberto Foron yönetecek; eser, 70 dakika süren anıtsal yapısıyla dinleyicilerle buluşacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Gustav Mahler'in senfonik repertuvarın başyapıtları arasında yer alan 5. Senfonisi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestrayı genç kuşağın dikkati çeken şeflerinden Nicolo Umberto Foron yönetecek.

Mahler'in 5. Senfonisi, karanlıktan aydınlığa uzanan dramatik yapısı, büyük orkestra kadrosu ve zengin ses dünyasıyla bestecinin en çok seslendirilen eserleri arasında yer alıyor.

ADSO, 9 Ekim'de saat 20.30'da, 70 dakika süren anıtsal senfonisini Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda müzikseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA
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