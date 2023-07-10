Adıyaman'da tarihi sütun restore edilerek ziyarete açıldı

ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Karakuş Tümülüsü'ndeki 'Tokalaşma Sütunu', restore edilip, tekrar ziyarete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. Kentin tarihi mekanlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'ndeki sütun da depremlerde devrildi. Yıkılan Kommagene Kralı 1'inci Antiokhos'un oğlu Kral 2'nci Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı 'Tokalaşma Sütunu' için restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı.

Çalışmalar ile tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını anlatan Alkan, "Çalışmalar sonucunda parçalar, burada birleştirilerek, sütun tekrar ayağı kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması ile Karakuş Tümülüsü'ndeki yıkılan sütun, tekrar eski haline getirilmiş olup, ziyarete açılmıştır. Kraliçeler Mezarlığı olarak anılan; Karakuş Tümülüsü, Kral 2'nci Mithridates tarafından 2 bin yıl önce yapılmıştır. Burada kralın annesi İsias, kız kardeş Antoichis ve yeğeni Aka yatmaktadır" diye konuştu. Mehmet Alkan, tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.