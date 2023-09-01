Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimleri için sinema etkinlikleri düzenliyor. Bu haftaki etkinlik K-15 Konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da etkinliğe katılarak çocuklarla film izledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal anlamda gelişebilecekleri ortam sağlamak amacıyla sinema etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen sinema etkinliği bu hafta K-15 Konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ta etkinliğe katılarak, çocuklarla birlikte film izledi.

Çocukların toplumsal, kültürel ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların yüzlerinde gülümsemeler oluşturuyor.

Toplu yaşam alanlarında yaşayan vatandaşların düzenlenen etkinliklerle moral bulmaları ve sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmekte.

Adıyaman Belediyesi, konteyner kentlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklara destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyor.