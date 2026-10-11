Adana Lezzet Festivali'nde Azerbaycan, KKTC ve Hindistan tatları sunuldu

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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Hindistan'dan katılan şefler, ülkelerine özgü tatları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen festival, 9 Ekim'de başladı.

Adana'ya özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliğe, bu yıl Azerbaycan, KKTC ve Hindistan'dan şefler de katıldı.

Festival alanındaki stantlarda ülkelerini temsil eden aşçılar, ziyaretçilere yöresel yemeklerini tanıttı, mutfakları hakkında bilgi verdi.

Ücretsiz ikramların yapıldığı stantları ziyaret edenler, Azerbaycan, KKTC ve Hindistan mutfağına özgü tatları deneme fırsatı buldu.

"Hint yemeklerini bilmeyenler festival sayesinde görüyor"

Hintli şef Deependra Garain, AA muhabirine, ülkesinin yemek kültüründe baharat çeşitliliğinin öne çıktığını söyledi.

Organizasyonda ülkesine özgü yemekleri ziyaretçilere tattırma imkanı bulduklarını belirten Garain, "Hint yemeklerini bilmeyenler festival sayesinde görüyor. Adana'daki insanlar da yemekleri baharatlı yediği için yemeklerimizi çok beğeniyorlar." dedi.

Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Temsilciliği Direktörü Günel Mammadova da festivalin, yabancı mutfakların daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Festivalde Azerbaycan mutfağına yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Mammadova, "Ülkemizi yalnızca kardeş ülke olarak değil aynı zamanda turistik destinasyon olarak tanıtmak için buradayız. Gastronomimizin, gezilecek güzel illerimize gelip tecrübe edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"3 günde en popüler 3 ürünümüzü tanıtmak istedik"

KKTC mutfağını tanıtan şef Dervişe Adal da "Kıbrıs'ın şeftali kebabı, patates köftesi ve sini gatmerini tanıtmaya geldik. Mutfak kültürümüz çok daha geniş ama kısıtlı süremiz olduğu için 3 günde en popüler 3 ürünümüzü tanıtmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Mustafa Eren Kaya, yabancı ülkelerin yöresel yemeklerini beğendiğini belirterek, "Çok sayıda lezzeti deneyip tattım ve güzeldi. Adana yöremize yatkın lezzetler vardı. En çok Hindistan'ın standını beğendim." dedi.

Özlem Buse Yörük de farklı mutfaklara ait lezzetleri aynı etkinlikte deneyimleme şansı bulduğunu kaydetti.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bugün sona erecek.

Kaynak: AA