Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, 13-21 Nisan'da 1 milyondan fazla katılımcıya ulaşması bekleniyor.

Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Merkez Park'ta 13 Nisan'da düzenlenecek konserlerle başlayacak organizasyon boyunca birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.

Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek.

Hem karnavalın simgesi haline gelen hem de renkli görüntülerle etkinliğin coşkusunu artıran "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.

"9 günlük dopdolu bir program var"

Karnavalın fikir öncüsü ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, AA muhabirine, karnavalın her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Etkinliğin, turizm hareketine dönüştüğünü belirten Bozkurt, "Karnaval 2'nci yılından itibaren uluslararası hale geldi. Dünyanın her yerinden turistleri ağırlamaya başladık." dedi.

Bozkurt, ülkeye festival iklimi yaşatmayı hedefleyen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin karnaval ile başlayacağını anımsatarak, "Karnavalın, festival programına alınması yurt dışı tanıtımlarına katkı sundu, program çok daha zenginleşti. Eskiden 4-5 gün planlıyorduk ama bu yıl 9 günlük dopdolu bir program var." diye konuştu.

Adana'daki otellerde yatak kapasitesinin tamamen dolduğunu vurgulayan Bozkurt, çevre illerdeki konaklama tesislerinde de yoğunluk yaşandığını anlattı.

"Karnavalın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 4,5 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor"

Bozkurt, ziyaretçi sayısında artış beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl, yerli ve yabancı turistlerin günlük konaklama, seyahat, yeme içme ve yapacağı alışverişlerle karnavalın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 4,5 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yıl fazla tanıtım yaptık. Başka illerden gelecek insanlar, yurt dışından turizm acentelerinin bağlantısıyla gelecek gruplar var. Kanada, Brezilya, Güney Kore ve Japonya'dan misafirlerimiz de geliyor. Adana'da karnavalın yüzlerce aktivitesi sayesinde sokaklardaki insan sayısının 1 milyonun çok üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz."

Karnavalın, ziyaretçilere konser, sergi, turnuva, söyleşi, tiyatro oyunları gibi birçok etkinlik sunacağını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Nisanda Adana çok güzel oluyor, bütün sokaklar portakal çiçeği kokuyor. Ziyaretçileri sadece karnaval tarihlerini değil, diğer günlerde de Adana'da olmaya devam ediyorum. Gerçekten çok keyifli vakit geçirecek, portakal çiçeği kokusuyla dolu sokaklarda yürüyecek, Adana kebabını yerinde tatma şansı bulacaklar. Adana insanının sıcaklığını, misafirperverliğini görecekler."