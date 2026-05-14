Dünya Engelliler Haftası'nda "Sanatta Erişilebilirlik" Konseri

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Adana'da düzenlenen 'Sanatta Erişilebilirlik' temalı eğitim konseri, özel ihtiyaçlı çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar klasik müzikle tanışırken, orkestrayı yönetme fırsatı buldular.

Adana'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında, özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik bir etkinlik yapıldı. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde düzenlenen "Sanatta Erişilebilirlik" temalı eğitim konseri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar, klasik müzik eserleriyle buluşurken orkestrada yer alan enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu. Program boyunca sanatçılar tarafından enstrümanların özellikleri anlatılırken, müziğin ritmi ve duygusu interaktif sunumlarla çocuklara aktarıldı.

Eray İnal yönetimindeki eğitim konserinde çocuklara orkestranın yapısı, müziğin evrensel dili ve birlikte üretmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Çocukların aktif katılımıyla ilerleyen programda sahneye çıkan özel ihtiyaçlı çocuklar orkestrayı yöneterek salonu dolduran davetlilerden alkış aldı.

Programda konuşan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Dünya Engelliler Haftası'nın yalnızca bir farkındalık dönemi değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun yeniden hatırlandığı önemli bir süreç olduğunu ifade etti. Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Duru, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik sonunda çocuklar sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
