Adana'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, vatandaşlar baharın gelişini halaylar ve türküler eşliğinde kutladı.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Mahmut Dal da şenliğe katılımdan memnun olduklarını kaydetti.

Şiir dinletileri ve konserlerin gerçekleştirdiği etkinlikte, katılımcılar yakılan ateş üzerinden atladı.