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Adana'da Engelsiz Festival Anneler Günü'nü kutladı

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Adana'da özel gereksinimli bireyler ve anneleri, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Engelsiz Festival'de eğlendi. Festivalde müzik, dans etkinlikleri ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Adana'da özel gereksinimli bireyler, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi.

Gönüllü Anneler Topluluğu öncülüğünde organize edilen festival, merkez Çukurova ilçesindeki bir işletmenin bahçesinde yapıldı.

Anneler Günü kapsamındaki festivale katılan özel gereksinimli bireyler ve anneleri, müzik eşliğinde eğlendi.

Köpük balonu, yüz boyama ve dans etkinlikleri gerçekleştirilen festivalde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Topluluğun kurucusu Gülşen Akgöz, AA muhabirine, festivalin, aileler için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Annelerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Akgöz, "Burada anneler ve çocuklarına güzel bir atmosfer yaşatmak istedik." dedi.

Akgöz, kendi çocuğunun da özel gereksinimli olduğunu belirterek, "Özel çocuk annesi olmak zordur. İlmek ilmek işlenen bir hayat hikayesi gibidir. Aslında zor gibi görülen evlatlarımızla yaşamak değil onları topluma entegre etmek. Yoksa biz anneler, evlatlarımızı bir ömür sırtımızda taşırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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