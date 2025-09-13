Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, fuar alanını ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Tespih tornasının da başına geçen Vali Köşger, tespih sanatının öncülerinin yine bu coğrafyanın insanları olduğunu söyledi.

Adana'da tespih fuarını yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köşger, "Fuarın üçüncü günündeyiz ve çok canlı, dinamik bir şekilde geçiyor. Az evvel bir standa uğradık. Orada 3-4 yabancı ülkeden gelmiş tespih meraklısı vardı. Bu sanatın öncülüğünü Adana'nın yapması ve fuarın geleneksel hale gelmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz da fuarın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Fuarda aralarında yurt dışından gelen esnafların da bulunduğu 250'den fazla standın yer aldığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin yaklaşık 80 ilinden gelen esnaflarımız var. Ayrıca yurt içi ve dışı misafirlerimiz de olmak üzere çok güzel, kalabalık bir fuar geçiriyoruz." dedi.

Fuarda, İstanbul merkezli bir firma tarafından hazırlanan üzerine Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin işlendiği 12 kilogramlık gümüş tespih de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Vali Köşger de tespihin bulunduğu standa gelerek firma kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Sinan Demiral'dan bilgi aldı.

Ekip çalışmasıyla tamamladıkları tespihin 12 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Demiral, şunları kaydetti:

"Eserimizi yaklaşık 14 ayda tamamladık. 'Zikr-i Kelam' ismine verdik. Kur'an-ı Kerim'in tamamı ve hatim duası 99 taneye ve imameye kadar nakşedildi. Üzerinde süslemeler yaptık. 8 kişiden oluşan bir ekip ve ilave yardımla 14 ayda bu eseri ortaya çıkardık. Tam bir Türk-İslam eseri oldu."