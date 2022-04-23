ADANA (İHA) - - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

ADANA - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinlikleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Adana Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı ve halkoyunu gösterisi sunuldu.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6.Kolordo Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Fidan Vursavuş, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.