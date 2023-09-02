Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen Tufanbeyli 2. Fasulye Festivali başladı. Festivalde Tufanbeyli kuru fasulyesi ve diğer yöresel ürünler misafirlere sunuldu. Festivalde ayrıca Sanatçı Alperen Kekilli ve Şimal Saraç konseri de gerçekleştirildi.

Adana'da 2. Fasulye Festivali başladı

Adana'nın tescilli lezzeti Tufanbeyli kuru fasulyesi festivalde misafirlere sunuldu

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde lezzeti ile coğrafi işaret alan Tufanbeyli kuru fasulyesi için 2 gün sürecek olan festival başladı.

Tufanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Tufanbeyli 2. Fasulye Festivali'nde ilçenin fasulye üreticileri festival alanında fasulye kazanlarını kurarak lezzeti ile binlerce kişiyi çeken fasulye kazanlarını kaynatmaya başladı. Çocuklar için oyun alanlarının kurulduğu ve geleneksel oyunlarında renkli yarışmalar ile yer aldığı festivalin ilk gününde ilçede yetişen fasulye ve nohut kazanlarda kaynatılarak misafirlere ikram edildi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivalde fasulye kazanlarını kaynatarak festival coşkusunun başladığını ifade etti.

Adana'nın lezzet diyarı olduğunu dikkat çeken Başkan Ergü, "Coğrafi işareti ile lezzeti tescilli fasulyemiz için bu yıl ikinci festivalimizi düzenliyoruz. İlçemizdeki üreticilerimiz ve Adana'dan doğa ve lezzet tutkunlarını bu festivalde ilçemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu festival ile hem ilçemizin fasulyesini dünyaya tanıtıyoruz hem de bu lezzete ortak olmak isteyen misafirlerimizi ilçemizde ağırlıyoruz. İnşallah fasulye başta olmak üzere kuru bakliyat üretimi için ilçemizde kurulan paketleme tesisimizde bu hafta üretime başlıyoruz. üreticilerimizin daha da çok üreteceği ürünler ile ilçemiz Adana'da lezzeti ile cazibe merkezi olmayı hedefliyor" diye konuştu.

Festivalde kuru fasulye, nohut ve yöresel ürünler katılımcıların beğenisine sunulurken Sanatçı Alperen Kekilli ve Şimal Saraç konseri ile ilk gün etkinlikleri son bulacak.