Adalet Temalı Hat Eserleri Sergisi Antalya'da Açıldı
ALBAYRAK Grubu, geleneksel hat sanatını yaşatmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son noktasında 'Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi'ni Antalya'da açtı. Sergide 13 ustanın, adalet temasını yorumladığı eserler sergilendi. Festival, Türkiye genelinde birçok şehri kapsayarak kültürel mirası sanat aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor.

ALBAYRAK Grubu'nun, geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma misyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuğun Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki son durağı, Antalya oldu. 'Adalet' temasını merkeze alan Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve Ziraat Katılım'ın sponsorluğunda, 1 Kasım tarihinde Karatay Medresesi'nde kapılarını açtı. Sergi, festival kapsamında 10 şehirde toplam 6 bin 435 kilometre yol kat etti ve yüz binlerce ziyaretçiye 150 gün boyunca ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde 2021 yılından bu yana düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültürel mirası sanat aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 2025 itibarıyla 20 ili kapsayan festival; konserlerden sergilere, tiyatrodan sokak etkinliklerine kadar uzanan zengin programıyla şehirlerin kültürel hayatına değer katmayı amaçlıyor. Geçmiş ile geleceği sanatın evrensel diliyle buluşturan festival, Anadolu'nun kadim ruhunu yeniden görünür kılmayı hedefliyor.

İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı yapıldıktan sonra Kültür Yolu Festivaline dahil olan 'Adil-i Mutlak' hat eserleri sergisi; Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır ve Mardin'le birlikte yüz binlerce ziyaretçiyle buluştu. Her durakta 15 gün boyunca sanatseverlerle buluşan sergi, son durağı olan Antalya ile toplamda 150 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulmuş olacak. Serginin son durağının açılışı ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Vekili Ayhan Yazgan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Can Demir, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Hattat İbrahim Şengül, Hattat Seyit Ahmet Depeler ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün katılımıyla gerçekleşti.

HANÖNÜ: YENİ TEMA YOLDA

Sergiye dair konuşan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü şunları söyledi:

"Bu yıl gördüğümüz yoğun ilgiden hem gurur duyuyor hem de daha iyisini yapma konusunda motive oluyoruz. Önümüzdeki yılın teması için hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Her yıl farklı bir temayla yola çıktığımız hat eserleri sergimizi bu kez Antalya'ya taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan bu şehirde, sanatın evrensel diliyle adalet kavramına bir kez daha dikkat çekiyoruz."

'KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SANATI ANADOLU'NUN AYAĞINA GETİRD'

Hanönü konuşmalarına şöyle devam etti:

"Kültür Yolu Festivali 2025 itibarıyla 20 farklı şehirde düzenlendi; bu çok kıymetli bir başarı. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcılarımıza ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca festivalin her bir aşamasında emeği olan, görünür ya da görünmez tüm emektarlara hattatlarımıza, ziyaretçilere bize bu fırsatı sundukları ve bu kültürel mirası 20 farklı şehirle buluşturdukları için minnettarız."

13 USTA HATTATTAN ADALET TEMALI ESERLER

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor. Ziyaretçiler, ilahi adaletin anlam derinliğini harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonların sembolik diliyle deneyimleme fırsatı buluyor. Eserler, geleneksel hat sanatının köklü estetik anlayışını modern dokunuşlarla birleştirerek geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir görsel ve düşünsel bağ kuruyor. Bu yönüyle sergi, hem klasik sanatı tanımak isteyen izleyicilere hem de çağdaş yorumları keşfetmek isteyen gençlere hitap ediyor.

SERGİ YOLCULUĞUNUN FİNAL DURAĞINDA KÜLTÜRLE BULUŞMA

Selçuklu döneminden izler taşıyan Kaleiçi'nin kalbinde yer alan Karatay Medresesi, 1250-1251 yıllarında inşa edilmiş bir eğitim mabedi olarak hizmet vermiş, bugün ise modern sanat ve kültür hareketlerine ev sahipliği yapıyor ve Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi gibi çağdaş sanat girişimlerine zemin sunuyor. Antalya, hem tarihi derinliği hem de kültürel zenginliğiyle bu uzun yolculuğa güçlü bir final noktası oldu. Medresenin tarihi ve ilahi atmosferi, hat sanatının estetik diliyle buluşarak, ziyaretçilere hem tarihi bir tecrübe hem de ruhani bir sanat yolculuğu yaşatması hedefleniyor.

