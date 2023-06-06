Abdal kültürü karavanla Anadolu'ya taşınıyor

Mühendis Serhat Ulaşkan ve yerel sanatçı Ali Şahin, 'Bir Bozlak Hikayesi' adını verdikleri proje kapsamında, eski bir otobüsü karavana dönüştürerek Anadolu'yu geziyor. Allı Turnam adını verdikleri otobüs, Orta Anadolu'nun kültürünü yansıtacak şekilde döşendi ve türkülerin hikayeleri anlatılıyor. Projeyle Abdal kültürü geniş kitlelere tanıtılmayı hedefliyor.

Abdal kültürünü geniş kitlelere tanıtmak isteyen 2 arkadaş, "Bir Bozlak Hikayesi" adını verdikleri proje kapsamında, karavana dönüştürdükleri eski bir otobüsle Anadolu'yu geziyor.

Mühendis Serhat Ulaşkan ile yerel sanatçı Ali Şahin, Orta Anadolu'nun türkülerini seslendirip, bu türkülerin hikayesini anlattıkları sahne gösterisini daha çok insana ulaştırabilmek için yollara düşme kararı aldı.

Allı Turnam adını verdikleri, 1985 yılına ait Mercedes 302 model otobüsü, Orta Anadolu'nun da kültürünü yansıtacak bir karavana dönüştüren ikili, Allı Turnam'ı hem bir ulaşım aracı hem bir sahne hem de kulis olarak kullanıyor.

Kırşehir'in meşhur kıl dokumasından minderler, Mucur'dan getirilen kilim, Neşet Ertaş resimleri, canlı müzik yapmaya uygun ses sistemi ve birçok saz Allı Turnam'ı bir otobüsten, geçmişle gelecek arasında kurulmuş kültürel bir köprüye dönüştürüyor.

"Kendimizi dost meclisinden sahnelerde bulduk"

Bir Bozlak Hikayesi projesini hayata geçiren Serhat Ulaşkan, AA muhabirine, bütün hikayeye bir serüvene dönüşeceğini bilmeden başladıklarını söyledi.

Ulaşkan, "Biz dost meclislerinde sohbet ederken, ben türküleri anlatmayı, hikayelerini anlatmayı seviyorum, Ali Şahin kardeşim de çok güzel çalıp söylüyor. Birden kendimizi dost meclisinden sahnelerde bulduk." diye konuştu.

Önce İstanbul'da başladıkları sahne serüvenini, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir'de sürdürdüklerini anlatan Ulaşkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra aramıza bir takım arkadaşı olarak Allı Turnam da katıldı ve bizim anlattıklarımızın bir sembolü haline geldi. Seyahatlerimizi onunla yapmaya, hikayelerimizi, kültürümüzü Allı Turnam vesilesiyle her yere taşımaya başladık.

Ben Keskinli olduğum için özellikle Kırşehir Keskin yöresine ait hikayeler ve türkülerin üzerine kurulu bir düzeneğimiz var. Dolayısıyla ilk projemizi de öyle gerçekleştireceğiz. Kırşehir'e Ankara'dan hareket ederek yolda canlı müziğin olduğu, hikayelerin olduğu, sadece türkülerin, ustaların hikayelerinin değil yöre hikayelerinin de anlatıldığı bir program yapmayı düşünüyoruz."

Allı Turnam yaz boyu Kırşehir'e kültür turu yapacak

Ulaşkan, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de kendilerine destek verdiğini dile getirerek, geçen ay bir provasını gerçekleştirdikleri bu kültür turunu yazın düzenli olarak Kırşehir'e yapacaklarını anlattı.

Allı Turnam ile hem Türkiye'yi hem yakın coğrafyayı gezerek, Abdal kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Ulaşkan, "Abdal kültürü denince aklımıza hemen müzik gelmemesi gerekiyor. Çok uzun yıllardır biriken Yunus Emrelerden, Pir Sultan Abdallardan, günümüzde Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş'a kadar uzanan bir kültürden bahsediyorum. Dolayısıyla biz onların hayata bakış açısını da Allı Turnam aracılığıyla bütün coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ulaşkan, çoğu kişinin türküleri neden yakıldığını bilmeden dinlediğine işaret ederek, "Biz biraz buraya parmak basıyoruz. Biraz bunların ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla sadece türkü olarak düşünmemek lazım. Bütün yöre hikayelerini derleyip toparladığımız meşk ederek, sohbet ederek yolculuklar yaptığımız bir mekan oldu Allı Turnam." dedi.

Adalet Bakanlığından emekli

Allı Turnam'ın Adalet Bakanlığından emekli, nostaljik bir otobüs olduğunu, uzun yıllar personel servis aracı olarak kullanıldığını söyleyen Ulaşkan, karavana dönüştürürken otobüsün yarısını orijinal haliyle koruduklarını, diğer yarısını da yöreye ait unsurlarla döşediklerini anlattı.

"Perdelere kadar her şey bizim yöremizin havasını yansıtsın istedik." diyen Ulaşkan, Allı Turnam'ın eski günlerine ait unsurlarını da değerlendirdiklerini, otobüsün nereye gittiğini gösteren orijinal tabelayı koruduklarını, mıknatıslı harfler hazırlayarak gidecekleri yerleri yine bu tabelaya yazdıklarını kaydetti.