ABD Büyükelçisi İzmir'de Yahudi mahallesini gezdi

İZMİR'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 247'nci Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona gelen ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki eski Yahudi mahallesini gezdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan eski Yahudim mahallesini ziyaret etti. İzmir Yahudi Mirası Projesi kapsamında restorasyonları yapılan sinagogları ve bir dönem 30 bin Yahudi vatandaşın yaşadığı bölgeyi gezen büyükelçi Flake, İzmir Yahudi Mirası Projesi Genel Koordinatörü Nesim Bencoya'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükelçi Flake, Hevra ve Sinyora sinagoglarının yanı sıra ABD büyükelçilik fonu ile 2012'de sağlamlaştırma çalışması yapılan Etz Hayim Sinagogu'nu gezdi. Büyükelçi Flake, ayrıca bölgedeki birbirine bitişik 4 sinagogu yüksek bir yerden bir süre izledi.