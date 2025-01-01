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Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu
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Türkiye'nin kış turizm merkezleri Abant ve Kartalkaya'da, tatilciler yeni yılı karşılamak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Otellerdeki canlı müzikler eşliğinde akşam yemeği yiyen konuklar, karlar üzerinde eğlencelerle dolu bir gece geçirdi. Ayrıca, havai fişek gösterileri ile yeni yıl kutlamaları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede karlar üzerinde eğlendi.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi.

Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yapılan geri sayımın ardından atılan havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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