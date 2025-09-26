AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Fotoğraf Sergisini Açtı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" temalı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Vilcinskas, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi OdasıncaVali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AB'nin Türkiye'deki kültürel mirasın korunmasına yönelik desteklediği projelere ait fotoğrafların yer aldığı "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" sergisinin açılışında yer aldı.

Jurgis Vilcinskas, yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisinin tarihi bir mekanda yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sergide Avrupa Birliği üye devletleri ve Türkiye'nin ortaklaşa desteklediği 46 projenin yer aldığını belirten Vilcinskas, şöyle konuştu:

"Her proje, Türkiye'nin zengin mirasını, birlikte kurduğumuz derin ve kalıcı ortaklığı da yansıtıyor. Bunlar arasında tüm dünyada son derece etkili bir yeri olan tarihi mekan Göbeklitepe de yer alıyor. Göbeklitepe'nin korunması için Avrupa Birliği destek sunmuştu. Avrupa Birliği alanın korunması için bir çatı inşa edilmesine destek olmuştu. Fotoğraflar ortak mirasımızın zenginliğini anlatıyor. Bize kültürün geçmişte kalmadığını hatırlatıyor. Kültür değişir, uyum sağlar ve hayatımızı şekillendirmeye devam eder. Kültürel mirasımızı koruduğumuzda nesilleri ve toplulukları birbirine bağlayan köprüleri canlı tutar, Türkiye ve AB arasındaki bağları besleriz. Bu nedenle sizi bu sergiyi gözlerinizi ve kalplerinizi açarak gezmeye davet ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş ise kentin, yalnızca arkeolojik ve mimari mirasıyla değil, müziği, mutfağı, edebiyatı ve yaşayan gelenekleriyle de dünyanın dikkatini çeken bir merkez olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından davetliler, Türkiye'nin çeşitli illerindeki tarihi yapıları konu alan 33 fotoğraftan oluşan sergiyi gezdi.